Референдум о расширении полномочий президента Молдавии пройдет 24 сентября

КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон постановил назначить консультативный референдум по четырем вопросам, в том числе о расширении полномочий президента, на 24 сентября.

Ранее он заявил, что на референдум будет вынесено четыре вопроса: о возврате гражданами Молдавии выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов, а также преподавания истории Молдавии в школах страны.

"Поручил организовать референдум 24 сентября 2017 года", — сказал Додон.