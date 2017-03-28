Россия и Сербия подписали договор о поставке Белграду истребителей МиГ-29

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Соглашения на поставку российских истребителей Миг-29 Белграду уже подписаны, их передача может произойти в ближайшие недели, заявил РИА Новости шеф управления оборонных технологий сектора материальных ресурсов минобороны Сербии Боян Зрнич.

Ранее премьер-премьер Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает передачи российской стороной в максимально короткий срок Белграду самолетов МиГ-29 и другой военной техники.

"Этот вопрос сейчас на уровне технической реализации, надеемся, что все административный процедуры в России будут завершены очень-очень быстро, так как знаем, что наши коллеги активно занимаются этой работой, а все необходимые соглашения уже подписаны. Думаю, это произойдет в ближайшие недели. Это работа, требующая много усилий, все-таки речь идет о боевых самолетах, а не о конфетах. Процедуры очень серьезные, и их надо соблюдать, поэтому СМИ не следовало бы давить, чтобы была сообщена точная дата прибытия самолетов. Есть четкий ритм выполнения соглашений, известно, где и когда будет проводиться ремонт самолетов", — сказал Зрнич

В конце декабря глава правительства Сербии по итогам встречи в Москве с министром обороны России сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, вооруженных КПВТ 14,5 миллиметра. Белград ожидает, что Москва до конца апреля передаст Сербии МиГ-29, которые пройдут ремонт и модернизацию и станут в строй ВВС и ПВО республики.