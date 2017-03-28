Под Харьковом уничтожают боеприпасы, собранные в районе горевшего склада

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Военные приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий пожара на складе в Харьковской области, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Украины.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В минувшую пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен, продолжались единичные взрывы боеприпасов. Во вторник военные планировали начать утилизацию собранных после ЧП боеприпасов.

"Военнослужащие вооруженных сил Украины приступили к уничтожению боеприпасов, собранных на территории воинской части и города Балаклея во время ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на арсенале 65", — сообщается на сайте Минобороны.

По данным пресс-службы, военные саперы сделали пробную закладку, чтобы после подрыва проанализировать результаты с целью подтвердить расчеты относительно силы ударной волны и разлета осколков. Участок, где происходит уничтожение боеприпасов, находится на расстоянии около 10 километров от города, чтобы обеспечить безопасность во время подрыва.

"В Балаклее в ближайшее время, вероятно, будут слышны звуки взрывов, но это будет свидетельствовать о ликвидации взрывоопасных предметов и не представляет никакой угрозы для населения", — предупредило Минобороны.