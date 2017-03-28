Путин пригласил президента Молдавии на празднование Дня Победы в Москве

КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил на конференции во вторник, что получил приглашение от российского лидера Владимира Путина принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

"Получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить праздничные мероприятия на Красной площади 9 мая, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Он передал мне его лично. Хотели бы отправиться туда вместе с ветеранами. Сейчас рассматриваем эту возможность", — сказал Додон.

По его словам, с молдавской делегацией, возможно, отправится и почетный караул.