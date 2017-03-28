МЭРТ Украины подсчитал экспортные потери из-за конфликта в Донбассе

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Министерство экономического развития и торговли Украины оценило экспортные потери из-за военного конфликта в Донбассе и возвращения Крыма в РФ почти в 13 миллиардов долларов в 2015-2016 годы, говорится в проекте экспортной стратегии страны на пять лет, опубликованной на сайте ведомства во вторник.
"Стоимость экспортных потерь за счет этих регионов (Донбасса — ред.) вместе с … Республикой Крым составила 12,9 миллиарда долларов, тогда как общие экспортные потери Украины составили 25,2 миллиарда долларов", — говорится в документе.
В стратегии также отмечается, что почти в 5 раз сократился экспорт товаров и услуг в РФ с 17,3 миллиарда долларов в 2012 году до 3,6 миллиарда долларов в 2016 году.