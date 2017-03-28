Власти Британии отказались обсуждать с Шотландией референдум до Brexit

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство заявило, что не собирается вести переговоры с Шотландией о новом референдуме о независимости до Brexit, подтвердив уже высказанную ранее позицию Лондона.
Во вторник Ассамблея (парламент) Шотландии, как и ожидалось, поддержал идею первого министра Николы Стерджен о проведении нового референдума о независимости региона. Депутаты от возглавляемой Стерджен Шотландской национальной партии (SNP) при поддержке "зеленых" набрали необходимое большинство голосов и тем самым предоставили первому министру право подать в британский парламент официальный запрос о проведении нового референдума.
Премьер Британии Тереза Мэй неоднократно говорила о том, что не поддерживает идею нового референдума в Шотландии. В ответ на возражения Стерджен пообещала, в случае неуступчивости Мэй, объявить о новых шагах по подготовке референдума после 16 мая.