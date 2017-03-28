Суд Лондона огласит промежуточное решение по долгу Украины перед РФ в среду

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона в среду огласит промежуточное решение, касающееся ускоренного судебного производства, по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных на сайте суда.

Ожидается, что судья Уильям Блэр, ведущий дело, начнет оглашение своего решения в 9.30 по лондонскому времени (11.30 мск).

Предполагается, что судья вынесет решение, будет ли он дальше рассматривать претензии​ по еврооблигациям в режиме summary judgement (ускоренного судопроизводства), либо отдаст предпочтение классическому судопроизводству, связанному с анализом документов, вызовом свидетельства, прениями сторон.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Блэр, который является старшим братом бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок".

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.