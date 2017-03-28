Трамп в разговоре с Меркель подтвердил участие в саммите G20 в Гамбурге

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие в саммите G20 в Гамбурге в июле, сообщил Белый дом по итогам разговора американского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Президент сказал, что рассчитывает посетить Гамбург в ходе саммита G20 7-8 июля", — говорится в сообщении о телефонном разговоре двух лидеров, который состоялся ранее.

Германия с 1 декабря 2016 года председательствует в "группе двадцати" ведущих экономик мира, саммит на уровне глав государств и правительств пройдет 7 и 8 июля в Гамбурге.

В "группу 20" входят 19 государств и Европейский союз. Это следующие государства-участники: Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Франция, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Канада, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция и США.