СМИ: хакеры пытались взломать сеть немецкого бундестага

БЕРЛИН, 28 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Неизвестные хакеры вновь попытались взломать сеть немецкого бундестага, атаке подверглись компьютеры в приемной по крайней мере 10 депутатов и всех парламентских фракций, сообщила во вторник Süddeutsche Zeitung. © РИА Новости. Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Kaspersky: половину российских промышленных компьютеров атаковали хакеры

В Федеральном ведомстве по безопасности информационной техники (BSI) и Федеральном ведомстве по защите конституции (контрразведка ФРГ) изданию подтвердили факт кабератаки. IT-отдел бундестага смог отразить нападение. В настоящее время BSI продолжает анализировать "особенности атаки". Данные пользователей на атакованных компьютерах были изменены, ведомство изучает жесткие диски этих машин.

По данным газеты, атака была раскрыта при помощи "указания Федерального ведомства по защите конституции", с компьютеров была совершена попытка связаться с "потенциально поврежденным веб-сайтом", речь идет об израильском новостном сайте. По словам одного из депутатов бундестага, которого цитирует Süddeutsche Zeitung на правах анонимности, речь идет "не о вирусе, а именно о попытке хакерского взлома".

Скандал вокруг хакерской атаки на компьютерную сеть бундестага разгорелся в мае 2015 года, когда его представители признали, что в течение нескольких недель неизвестные взломщики получали данные из закрытой системы. Всего были взломаны 15 компьютеров, из пяти машин злоумышленники скачали до 20 гигабайт данных. Еженедельник Spiegel распространил информацию о том, что за атакой могли стоять россияне. Согласно заявлениям некоторых депутатов и сотрудников немецких спецслужб, в результате атаки защита компьютерной сети бундестага была практически уничтожена, внутренняя онлайн-система была полностью обновлена.

Западные политики неоднократно обвиняли Россию в причастности к хакерским атакам против своих государственных институтов, но при этом никогда не предоставляли доказательств, впоследствии эти сообщения не подтверждались.