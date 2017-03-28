США сохранят постоянное присутствие войск в странах Балтии

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. США намерены сохранять постоянное присутствие войск в странах Балтии до тех пор, пока этого требует ситуация, заявил во вторник командующий вооруженными силами НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти.

"Каждая страна (балтийского региона – ред.) просит о постоянном присутствии сил США… и мы будем оставаться. Мы привержены этому до тех пор, пока будут сохраняться условия для этого", — сказал Скапаротти в комитете по вооруженным силам сената США.

Скапаротти ранее посетил Литву и Эстонию с первым официальным визитом.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США.