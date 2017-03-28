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В мире

Избиратели просят Осборна выбрать между парламентом и Evening Standard

19:2828.03.2017
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Джордж Осборн. Архивное фото
© m.gmgrd.co.uk

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Избиратели просят экс-главу Минфина Великобритании Джорджа Осборна сделать выбор: остаться парламентарием или все-таки быть редактором газеты Evening Standard.

О назначении Осборна главным редактором лондонской газеты Evening Standard объявил 17 марта в микроблоге в Twitter совладелец газеты, российский бизнесмен Евгений Лебедев. Решение бывшего канцлера стать редактором одной из популярных городских газет, да еще и управляемой бизнесменом с российскими корнями, подверглось резкой критике со стороны как нынешних, так и будущих коллег. В перспективе это решение может стоить бывшему министру, а ныне парламентарию политической карьеры.

Опрос, проведенный в избирательном округе, от которого Осборн был избран в парламент в 2015 году, показал, что большинство его избирателей считают невозможным совмещение должностей в законодательном органе и в СМИ.

Джордж Осборн. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Смотров
Назначение Осборна главредом Evening Standard обернулось скандалом
"Около 66% жителей Таттона заявили, что Осборн должен сделать выбор: остаться их представителем в парламенте или редактировать Evening Standard… Более того, 57% опрошенных считают, что работа в газете может помешать ему эффективно выполнять роль представителя жителей Таттона в палате общин", — говорится в опубликованных во вторник материалах опроса, проведенного компанией Survation.

При этом четверо из десяти опрошенных избирателей-консерваторов заявили, что на предстоящих выборах едва ли отдадут голос Осборну. "Шесть из десяти отметили, что Осборн имеет моральные обязательства уйти в отставку с поста парламентария после такого назначения", — отмечается в опросе.

Сам Осборн ранее заявлял, что новое назначение никак не скажется на эффективности его работы депутатом.

Опрос проведен на прошлой неделе, в нем приняли участие 500 жителей избирательного округа Осборна.

Сразу после объявления о назначении британские СМИ со ссылкой на знакомых Осборна, никогда не работавшего журналистом, сообщили, что парламентарий решил подать заявку на работу главным редактором Evening Standard после того, как к нему обратились за советом несколько друзей, раздумывавших, не попробовать ли им свои силы в борьбе за эту должность.

Сам Осборн сообщил, что планирует проводить в редакции газеты четыре дня в неделю, а на вопросы о том, как он будет совмещать обязанности главреда с обязанностями парламентария, ответил, что основная работа в газете приходится на утро, тогда как голосования в парламенте в основном проходят днем. Он также заверил, что будет служить интересам лондонцев, и, если того будут требовать их интересы, газета не будет "стесняться критиковать правительство".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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СМИ: редактор Daily Mail станет представителем премьера Великобритании
"Теневой" канцлер Джон Макдоннелл назвал такое положение дел доказательством того, что "система прогнила", а "теневой" министр по вопросам кампаний и выборов Эндрю Гвинн направил в секретариат правительства письмо, содержащее просьбу разобраться, не нарушил ли Осборн этические нормы, объявив о своем назначении прежде, чем консультативный комитет по вопросам бизнес-назначений одобрил его.

Лидер оппозиции Джереми Корбин назвал назначение Осборна "шуткой" и высказал надежду, что избирательный округ бывшего канцлера в скором времени получит нового парламентария, способного представлять их интересы в палате общин "должным образом". Назначению Осборна "сильно удивилась" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

СМИ, ссылаясь на источники, предлагают разные версии причин того, почему Осборн принял решение возглавить Evening Standard. Самый часто встречающийся вариант — что он хочет в перспективе стать мэром Лондона и за образец взял биографию Бориса Джонсона, много лет работавшего журналистом. Второй вариант — что он попросту хочет "отомстить" премьеру Терезе Мэй, уволившей его из правительства.

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