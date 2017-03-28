Избиратели просят Осборна выбрать между парламентом и Evening Standard

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Избиратели просят экс-главу Минфина Великобритании Джорджа Осборна сделать выбор: остаться парламентарием или все-таки быть редактором газеты Evening Standard.

О назначении Осборна главным редактором лондонской газеты Evening Standard объявил 17 марта в микроблоге в Twitter совладелец газеты, российский бизнесмен Евгений Лебедев. Решение бывшего канцлера стать редактором одной из популярных городских газет, да еще и управляемой бизнесменом с российскими корнями, подверглось резкой критике со стороны как нынешних, так и будущих коллег. В перспективе это решение может стоить бывшему министру, а ныне парламентарию политической карьеры.

1/ Thrilled to announce the new editor of the @EveningStandard is @George_Osborne… — Evgeny Lebedev (@mrevgenylebedev) 17 марта 2017 г.

2/…I am proud to have an editor of such substance, who reinforces The Standard's standing and influence in London… — Evgeny Lebedev (@mrevgenylebedev) 17 марта 2017 г.

3/… and whose political viewpoint – socially liberal and economically pragmatic – closely matches that of many of our readers… — Evgeny Lebedev (@mrevgenylebedev) 17 марта 2017 г.

4/… George is London through and through and I am confident he is the right person to build on the fantastic legacy of Sarah Sands. — Evgeny Lebedev (@mrevgenylebedev) 17 марта 2017 г.

Опрос, проведенный в избирательном округе, от которого Осборн был избран в парламент в 2015 году, показал, что большинство его избирателей считают невозможным совмещение должностей в законодательном органе и в СМИ.

"Около 66% жителей Таттона заявили, что Осборн должен сделать выбор: остаться их представителем в парламенте или редактировать Evening Standard… Более того, 57% опрошенных считают, что работа в газете может помешать ему эффективно выполнять роль представителя жителей Таттона в палате общин", — говорится в опубликованных во вторник материалах опроса, проведенного компанией Survation.

При этом четверо из десяти опрошенных избирателей-консерваторов заявили, что на предстоящих выборах едва ли отдадут голос Осборну. "Шесть из десяти отметили, что Осборн имеет моральные обязательства уйти в отставку с поста парламентария после такого назначения", — отмечается в опросе.

Сам Осборн ранее заявлял, что новое назначение никак не скажется на эффективности его работы депутатом.

Опрос проведен на прошлой неделе, в нем приняли участие 500 жителей избирательного округа Осборна.

Сразу после объявления о назначении британские СМИ со ссылкой на знакомых Осборна, никогда не работавшего журналистом, сообщили, что парламентарий решил подать заявку на работу главным редактором Evening Standard после того, как к нему обратились за советом несколько друзей, раздумывавших, не попробовать ли им свои силы в борьбе за эту должность.

Сам Осборн сообщил, что планирует проводить в редакции газеты четыре дня в неделю, а на вопросы о том, как он будет совмещать обязанности главреда с обязанностями парламентария, ответил, что основная работа в газете приходится на утро, тогда как голосования в парламенте в основном проходят днем. Он также заверил, что будет служить интересам лондонцев, и, если того будут требовать их интересы, газета не будет "стесняться критиковать правительство".

"Теневой" канцлер Джон Макдоннелл назвал такое положение дел доказательством того, что "система прогнила", а "теневой" министр по вопросам кампаний и выборов Эндрю Гвинн направил в секретариат правительства письмо, содержащее просьбу разобраться, не нарушил ли Осборн этические нормы, объявив о своем назначении прежде, чем консультативный комитет по вопросам бизнес-назначений одобрил его.

Лидер оппозиции Джереми Корбин назвал назначение Осборна "шуткой" и высказал надежду, что избирательный округ бывшего канцлера в скором времени получит нового парламентария, способного представлять их интересы в палате общин "должным образом". Назначению Осборна "сильно удивилась" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

СМИ, ссылаясь на источники, предлагают разные версии причин того, почему Осборн принял решение возглавить Evening Standard. Самый часто встречающийся вариант — что он хочет в перспективе стать мэром Лондона и за образец взял биографию Бориса Джонсона, много лет работавшего журналистом. Второй вариант — что он попросту хочет "отомстить" премьеру Терезе Мэй, уволившей его из правительства.