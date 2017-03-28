Турция критикует власти Киркука за флаги Иракского Курдистана на зданиях

АНКАРА, 28 мар — РИА Новости. Анкара обеспокоена и считает неприемлемым решение совета иракской провинции Киркук вывесить на зданиях госучреждений, помимо государственного флага Ирака, флага Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ), говорится в заявлении МИД Турции во вторник.

Ранее совет Киркука, в который входят 26 представителей курдского населения города, 9 — туркменского, 6 – арабского, принял решение вывесить флаги курдской автономии Ирака на зданиях госучреждений. При этом туркмены и арабы бойкотировали голосование. Багдад считает провинцию Киркук подконтрольной центральному правительству, но курды требуют ее включения в состав своей автономии на севере Ирака.

"Мы обеспокоены и считаем неприемлемым то, что на зданиях госучреждений в Киркуке вывешены флаги КРАИ вместе с иракскими. Расцениваем это действие как одностороннее, не соответствующее конституции Ирака и статусу Киркука, который является местом проживания представителей разных этнических групп. Это действие нанесет ущерб диалогу и конституционному процессу, негативно повлияет на усилия по достижению безопасности и стабильности в Ираке", — говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого МИД.

В этой связи внешнеполитическое ведомство Турции призвало все стороны в Ираке "действовать в рамках ответственности и здравомыслия".

Ранее глава иракской провинции Киркук Наймадин Карим также объявил о введении курдского языка в качестве второго государственного наравне с арабским.