Парламент Шотландии поддержал новый референдум о независимости

ЛОНДОН, 28 мар – РИА Новости, Мария Табак. Ассамблея (парламент) Шотландии, как и ожидалось, поддержал идею первого министра Николы Стерджен провести новый референдум о независимости региона.
Идею нового голосования поддержали 69 парламентариев, против высказались 59. Депутаты также одобрили предложенный Стерджен график проведения референдума: в период с осени 2018 по весну 2019 года.
Голосование должно было состояться 22 марта, однако его перенесли из-за теракта в Лондоне.
В июне прошлого года Шотландия, в отличие от всей Великобритании, высказалась против выхода из ЕС. Стерджен объявила, что не видит со стороны британского правительства стремления прислушаться к интересам шотландцев, поэтому будет добиваться проведения нового референдума о независимости региона.
Против идеи референдума выступают шотландские консерваторы, лейбористы и либерал-демократы. Во время двухдневных дебатов они обвинили Стерджен в политических манипуляциях и в том, что она думает только, как бы провести референдум, не заботясь о благе шотландцев.
На пути к проведению нового плебисцита Стерджен ждет настоящая битва с британским парламентом и правительством страны. Премьер-министр Тереза Мэй вновь заявила, что до выхода Великобритании из ЕС говорить о новом референдуме о независимости Шотландии не стоит.