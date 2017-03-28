В Вашингтоне у Белого дома задержали мужчину с подозрительным предметом

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Секретная служба США задержала мужчину с подозрительным предметом у Белого дома во вторник, передает агентство Франс Пресс. © REUTERS/ Joshua Roberts Женщина зацепилась шнурками, пытаясь перелезть через забор Белого дома

Ранее сообщалось, что улицы вокруг Белого дома в Вашингтоне перекрыты после обнаружения подозрительного предмета. Информация о нем появилась около 10.25 (17.25 мск), когда журналистов, находящихся в помещении для прессы попросили оставаться на своих местах. Президент США Дональд Трамп находился в здании Белого дома, однако, как отмечает портал, признаков прямой угрозы его безопасности не было.

Как сообщил агентству представитель Секретной службы, мужчина с багажом находился рядом с Белым домом и отпускал "подозрительные комментарии". На место прибыли взрывотехники.

В настоящее время Секретная служба проводит расследование инцидента.