Власти ДРК подтвердили, что обнаруженные тела принадлежат инспекторам ООН

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительство Демократической республики Конго (ДРК) подтвердило, что останки, обнаруженные в центральной части страны, принадлежат сотрудникам ООН, похищенным здесь в середине марта,
Об обнаружении останков человек европейской внешности сначала сообщил отец гражданина США Джон Шарп. Тело женщины было обезглавлено, что затрудняло ее идентификацию.
"Это точно установлено. Это два инспектора ООН. Третье тело, обнаруженное в могиле вместе с ними, принадлежит переводчику", — заявил министр информации ДРК Ламберт Менде, слова которого приводит агентство Рейтер.