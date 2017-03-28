Власти ДРК подтвердили, что обнаруженные тела принадлежат инспекторам ООН

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительство Демократической республики Конго (ДРК) подтвердило, что останки, обнаруженные в центральной части страны, принадлежат сотрудникам ООН, похищенным здесь в середине марта,

Ранее сообщалось, что американец Майкл Шарп, гражданка Швеции Зайда Каталан и их местный переводчик были похищены группой неизвестных в провинции Касаи.

Об обнаружении останков человек европейской внешности сначала сообщил отец гражданина США Джон Шарп. Тело женщины было обезглавлено, что затрудняло ее идентификацию.

"Это точно установлено. Это два инспектора ООН. Третье тело, обнаруженное в могиле вместе с ними, принадлежит переводчику", — заявил министр информации ДРК Ламберт Менде, слова которого приводит агентство Рейтер.