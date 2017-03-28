Главком НАТО в Европе назвал важным вступление Черногории в альянс

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Главком войск США в Европе генерал Кертис Скапаротти назвал "чрезвычайно важным" вступление Черногории в НАТО.

"Я считаю чрезвычайно важным, чтобы Черногория стала членом НАТО", — сказал он на слушаниях в конгрессе США.

По его словам, "Россия выступает против этого и использует свое влияния" для того, чтобы затруднить данный процесс. "Поэтому вступление Черногории в НАТО критически важно", — подчеркнул генерал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в России сожалеют о решении Черногории вступить в НАТО, непонятно, как от этого выиграет безопасность альянса и безопасность страны.

Членство Черногории в НАТО уже одобрено комитетом по международным делам сената США.

Черногория, как ожидается, может уже в 2017 году стать членом НАТО. Власти страны планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент, избранный по итогам выборов в октябре 2016 года.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля сообщил о том, что протокол о вступлении Черногории в НАТО ратифицировали уже 24 государства-члена Североатлантического альянса.