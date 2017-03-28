Главком НАТО в Европе считает нереальным отказ от ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Командующий вооруженными силами НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти заявил, что считает невозможным полный отказ от ядерного вооружения.

"По моему мнению, запрет ядерного вооружения является нереальным, это происходит в мире, где Северная Корея нарушает резолюции ООН и не уважает мировое сообщество, Россия агрессивно модернизирует свои ядерные возможности, я думаю, что в сегодняшнем мире это просто невозможно", — сказал Скапаротти на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США.

"Я думаю, мы все бы хотели видеть мир без ядерного оружия, но сейчас мы еще не достигли такой возможности", — считает генерал.

В декабре прошлого года Генеральной Ассамблеей ООН было принято решение о подготовке конвенции о запрещении и полной ликвидации ядерного оружия. Соответствующую резолюцию поддержали более 113 государств, 35 стран, в том числе РФ и США проголосовали против, Китай воздержался.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов заявил, что программа перевооружения России в 2017 году позволит сохранить "ядерную триаду" как основной гарант безопасности страны.

Пятые с 2006 года ядерные испытания КНДР были проведены 9 сентября, несмотря на запрет со стороны Совета Безопасности ООН. Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источник в дипломатических кругах КНР, КНДР может провести новые, шестые с 2006 года ядерные испытания в апреле.