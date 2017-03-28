В США перекрыли улицы вокруг Белого дома из-за подозрительного предмета

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Улицы вокруг Белого дома в Вашингтоне перекрыты после обнаружения подозрительного предмета, сообщает портал BNO News. © REUTERS/ Joshua Roberts Женщина зацепилась шнурками, пытаясь перелезть через забор Белого дома

Сообщается, что в настоящее время проводится эвакуация в одной из частей здания. Информация о подозрительном предмете появилась около 10.25 (17.25 мск), когда журналистов, находящихся в помещении для прессы попросили оставаться на своих местах.

Секретная служба США подтвердила сообщения о подозрительно предмете. В настоящее время ее сотрудники проверяют эту информацию.

Президент США Дональд Трамп находится в здании Белого дома, однако, как отмечает портал, признаков прямой угрозы его безопасности нет.