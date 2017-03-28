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В мире

Украинский Сбербанк выходит из блокады, но радикалы обещают продолжение

Сюжет:
Ситуация с "дочками" российских банков на Украине (80)
19:4828.03.2017
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Центральный офис Сбербанка в Киеве, где была разобрана возведенная радикалами стена из бетонных блоков
© РИА Новости. Стрингер
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 13 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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От блокады до закрытия Сбербанка: как власть на Украине уступила радикалам
В ночь с понедельника на вторник стало известно об успешном завершении переговоров по продаже украинской "дочки" Сбербанка. Владельцем крупнейшей на Украине банковской сети (имеет сотни филиалов по стране) стал консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Banka и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума, который приобретет украинскую "дочку" Сбербанка, является гражданин Великобритании Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Утром во вторник, 28 марта, украинские радикалы прекратили акцию по блокированию главного офиса "дочки" российского Сбербанка на улице Владимирской в Киеве. И даже сами стали снимать листовки и разбирать стену, которой замуровали вход в банковский офис.

Лучший выход

Блокада украинской дочки Сбербанка началась ночью 12 марта — как акция радикалов, направленная против России. Они заливали монтажной пеной банкоматы банка.

Еще через три дня, 15 марта, на заседании Совета по национальной безопасности и обороне Украины президент Петр Порошенко, осудив действия националистов, в то же время обязал руководство Нацбанка Украины в течение суток представить свои предложения по санкциям в отношении украинских дочек российских банков.

Замурованный Сбербанк: протест по-украински
Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Члены украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили вход в офис украинской "дочки" Сбербанка бетонными блоками.
Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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В акции приняли участие около сотни человек, пришедших под флагами "Национального корпуса" и запрещенной в России организации "Правый сектор".
Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 13 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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На фасаде офиса банка радикалы написали "rusbank".
Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Таким образом активисты добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.
Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 13 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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После того, как радикалы "заложили" вход в здание, они зажгли множество файеров.
Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Участникам акции регулярно подвозили бетонные блоки и цемент из строительного магазина.
Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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В момент акции работа отделения банка в целях безопасности была приостановлена.
Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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У офиса банка на протяжении всей акции дежурили несколько полицейских машин.
Члены украинской партии Национальный корпус у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© AP Photo/ Efrem Lukatsky
Однако сотрудники правопорядка вмешиваться в происходящее не стали, пояснив, что акция идет без каких-либо происшествий.
Представители Гражданского корпуса, созданного на базе Азова, замуровывают вход в отделение дочки российского Сбербанка в Киеве, Украина. 13 марта 2017
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
Сотрудники банка обратились с заявлением по поводу инцидента в правоохранительные органы.
Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 13 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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Радикалы пообещали оставаться возле центрального офиса украинской "дочки" Сбербанка и следить за тем, чтобы их стена не была разрушена.
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В ночь с 27 на 28 марта, то есть в достаточно короткие для финансового рынка сроки, руководство украинской "дочки" Сбербанка определилось с покупателем и подписало соответствующие документы. "Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО "Сбербанк" (Украина), которое является дочерним банком ПАО "Сбербанк"", — сказано в сообщении пресс-службы российского финансового учреждения. Отмечается, что в консорциум войдут Norvik Banka (Латвия) и белорусская частная компания.

Рабочий очищает фасад центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве от листовок. 28 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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На Украине разблокировали все отделения "дочки" Сбербанка
"Соответствующий юридически обязывающий договор подписан сегодня. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину", — отметили в Сбербанке.

В сообщении Norvik Banka сказано, что мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания. То есть формально это не российский бизнесмен.

© РИА Новости. Стрингер
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Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве

Украинский эксперт из Института мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Алексей Плотников считает такое решение положительным — как для бывшего собственника, так и для украинской банковской системы. "С точки зрения российского государства, собственника банка, это решение правильное. С точки зрения украинского рынка это решение тоже положительное, так как банк остается в статистике", — подчеркнул Плотников в беседе с РИА Новости.

Прохожие у центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Эксперт оценил, за сколько могли продать "дочку" Сбербанка на Украине
"Продажа украинской дочки Сбербанка в сложившейся ситуации, наверное, лучший выход. Но, конечно же, это не бизнес-решение, — утверждает бывший руководитель правительства Украины и бывший глава Нацбанка страны Сергей Арбузов. — Для покупателя такой актив — очень выгодное приобретение. Потому что других проблем, кроме созданных искусственно, у украинской "дочки" Сбербанка не было. Это сейчас один из лучших банков Украины.

Возможно, со временем банк будет перепродан другому покупателю, в том числе, не исключу, кому-то из представителей нынешней украинской власти. Очень скоро по политике банка станет понятно, в чьих интересах будет работать актив. Как бы там ни было, хорошо то, что банк вообще остался работать и что ценой этой сделки удалось избежать потерь для украинских вкладчиков и украинской банковской системы", — утверждает Арбузов.

"После" не означает "вследствие"

Действительно, уже утром 28 марта украинские радикалы приступили к разблокированию офиса украинской дочки Сбербанка. Сами стерли со стен националистические лозунги, ободрали листовки, разобрали бетонные блоки у входа в офис.

Логотип рейтингового агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Fitch: продажа украинской "дочки" не повлияет на рейтинг Сбербанка
Но о разблокировании офиса радикалы объявили не после публикации сообщения о его продаже, а за несколько часов до этого. Как заявили радикалы из украинской партии "Национальный корпус", доступ к отделениям российских банков будет ими открыт для того, чтобы вкладчики забрали деньги. После чего радикалы грозятся начать "еще более жесткую блокаду" всех офисов Сбербанка в стране.

"Под давлением уличных протестов официально запрещено совершать любые внешние финансовые операции российских банков на Украине в пользу связанных с ними лиц, в частности выводить капитал в России", — говорится в заявлении на странице партии в соцсети "ВКонтакте".

© РИА Новости. Стрингер
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Рабочий разбирает стену из бетонных блоков у центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве

В том же заявлении "Национальный корпус" подчеркивал, что не собирается останавливаться. В партии анонсировали "подготовку следующего этапа банковской блокады", масштабы которой расширятся до "полного прекращения работы всех филиалов" Сбербанка на Украине.

Рабочие разбирают стену из бетонных блоков у центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 28 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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Глава ВТБ оценил возможные последствия продажи "дочки" Сбербанка на Украине
И теперь возникает вопрос. Проданный международному консорциуму банк перестанет восприниматься как российское финансовое учреждение? Формально он принадлежит гражданам и компаниям других государств — Белоруссии и Великобритании.

Вопрос этот отнюдь не праздный, поскольку остается непонятным, как на эту схему продажи украинской "дочки" Сбербанка отреагируют ранее заблокировавшие ее деятельность украинские радикалы. Они во всяком случае пока не заявляли об отмене своих дальнейших действий.

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Если у Грефа хватает ума, лучше вообще не открываться до продажи. Иначе завтра выметут все вклады, а кредиты с долгами повиснут...
22:05
28.03.2017
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