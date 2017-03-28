Лукашенко назвал Путина родным братом

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина "родным братом", пообещав разговаривать с Москвой "без миротворцев и посредников", сообщает агентство Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер признался, что "ненавидит посредников". "Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят – то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то", — сказал Лукашенко во время встречи с послом Армении Арменом Хачатаряном.

Президент также отметил, что нет никакого смысла пользоваться чьими-то услугами в российско-белорусских отношениях, потому что "мы родные братья, нам делить нечего".

Лукашенко заверил, что у них с Путиным "блестящие отношения", призвав не волноваться по этому поводу.

"Я ему как-то публично сказал – может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", — отметил белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уверен в урегулировании споров между Москвой и Минском, подчеркнув, что "мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций".

С начала 2016 года двум странам не удается разрешить "энергетический" конфликт. Минск обвиняет Москву в завышении цен на газ. Российское руководство, в свою очередь, указывает на растущий долг Белоруссии по поставкам углеводородов. Вице-премьер Аркадий Дворкович ранее заявил, что белорусские компаний должны за российский газ почти 600 миллионов долларов.