Северная Ирландия может стать частью Евросоюза после Brexit, сообщают СМИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Северная Ирландия может автоматически стать частью Евросоюза после Brexit, если она объединится с Республикой Ирландия, пишет газета Times.

Такую позицию британского правительства отразил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис в своем письме, которое попало в распоряжение газеты. В нем отмечается, что британские власти связаны Соглашением Страстной пятницы (или Белфастским), которое определило механизм воссоединения двух Ирландий в случае, если на то согласятся большинство голосующих по обеим сторонам.

"Если большинство жителей Северной Ирландии проголосуют за то, чтобы стать частью единой Ирландии, то правительство Соединенного Королевства выполнит свое обязательство и сделает так, чтобы это произошло. В таком случае Северная Ирландия станет частью страны, которая входит в Европейский Союз, и ей не придется вступать в ЕС в качестве отдельного члена", — цитирует газета письмо Дэвиса.

Ранее ирландское правительство потребовало внести в проект Brexit специальное положение, которое позволит Северной Ирландии воссоединиться с ЕС в случае, если она станет частью Республики.

Мэй в среду официально уведомит ЕС о выходе Великобритании из состава объединения. В соответствии с правилами, изложенными в 50-й статье Лиссабонского договора, Британия должна выйти из ЕС ровно через два года, то есть 29 марта 2019 года. До этого момента она остается полноправным членом ЕС и не имеет права вести переговоры о торговых соглашениях, поскольку это является эксклюзивным правом Брюсселя.