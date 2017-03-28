На Украине полиция задержала трех россиян

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Полиция задержала трех россиян за разбойное нападение на дом частных предпринимателей в селе Сухолучье Киевской области, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Еще один подозреваемый разыскивается.

По данным Нацполиции, поздно вечером несколько человек с пистолетом, ломом и ножами, взломав окна, проникли в дом предпринимателей. Они напали на хозяйку и потребовали отдать деньги и драгоценности. Услышав крики матери, дочь позвала на помощь отца. Мужчина убил одного из нападавших из собственного зарегистрированного карабина, остальные злоумышленники скрылись. Убитый оказался 43-летним жителем Сумской области.

Вскоре сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Двое из них скрывались в лесопосадке, еще одного, ехавшего на автомобиле Daewoo Lanos, задержала группа реагирования патрульной полиции.

В машине нашли пистолет, ножи, радиостанции, лом и другие орудия преступления. Возбуждены уголовные дела по статьям "разбой" и "умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника".