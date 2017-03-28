Россия и Иран надеются на справедливое решение палестинской проблемы

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. РФ и Иран надеются на справедливое разрешение палестинской проблемы при осуществлении национальных прав палестинского народа, говорится в совместном заявлении президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.

"Президенты, выразив надежду на справедливое и устойчивое урегулирование палестинской проблемы, подчеркнули необходимость осуществления национальных прав палестинского народа", — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что, "позитивно оценивая и приветствуя сотрудничество политических групп Ливана в решении вопроса об избрании президента и формировании правительства этого государства, стороны считают достигнутые ими договоренности хорошим примером для решения остающихся ливанских проблем, а также урегулирования внутренних разногласий в других государствах региона".

Ранее посол Палестины заявил РИА Новости, что палестинский лидер Махмуд Аббас планирует посетить с визитом Россию 11 мая.

Москва ранее выступила с инициативой организовать встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Аббаса. Нетаньяху и Аббас заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, призванной способствовать возобновлению мирных переговоров. Однако в публичных выступлениях они возложили друг на друга ответственность за то, что саммит до сих пор не согласован.