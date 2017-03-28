Силовики атаковали Ясиноватую при помощи беспилотника, заявил мэр города

ЯСИНОВАТАЯ (Донецкая область, Украина), 28 мар — РИА Новости. Украинские силовики атаковали подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Ясиноватая при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил во вторник журналистам исполняющий обязанности мэра Олег Моргун.

"На прошлой неделе беспилотник скинул два взрывных устройства. Был поврежден трансформатор. Если бы повреждения были серьезней, то полгорода осталось бы без света, но два раза он скидывал взрывные устройства", — сказал Моргун.

В оборонном ведомстве ДНР подтвердили информацию об использовании украинскими силовиками боевых беспилотных летательных аппаратов.

"Противник продолжает использовать беспилотные летательные аппараты. Теперь это не только средства разведки, но и боевые БПЛА. На прошлой неделе одним из таких аппаратов был атакован город Ясиноватая", — сказал РИА Новости представитель оборонного ведомства.