"Мертвый день" во Французской Гвиане: на улицы вышли тысячи манифестантов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 11 тысяч манифестантов приняли участие в акциях протеста, проходящих во вторник во Французской Гвиане — южноамериканской территории Франции, сообщили местные власти.

В крупнейшем заморском департаменте Франции более десяти дней продолжаются протесты, вызванные социально-экономическими требованиями местных жителей. Главный профсоюз департамента "Союз трудящихся Гвианы" (UTG) призвал провести в понедельник забастовку, чтобы добиться принятия крупномасштабной инвестиционной программы, а также улучшения медицинской помощи и повышения качества образования и социальной защиты.

Накануне в Гвиане началась всеобщая забастовка, а вторник был объявлен так называемым "мертвым днем", когда в регионе закрыты все учебные и административные учреждения, не работают предприятия, объекты сервиса обслуживания и магазины. По данным префектуры, число протестующих в двух главных городах департамента Кайенне и Сен-Лоран-дю-Малони составили 8 и 3,5 тысячи соответственно. Население всего департамента насчитывает около 250 тысяч человек.

Как сообщает газета France-Guyane , манифестанты несут гвианские флаги и плакаты с лозунгом движения Nou bon ké sa ("Хватит" на креольском наречии Гвианы).

В Гвиане расположен французский космодром Куру. Ранее компания-оператор космодрома Arianespace сообщала, что старт ракеты-носителя Ariane 5 с двумя спутниками на борту вновь отложен из-за продолжающихся забастовок. Задачей этого пуска являлось выведение на орбиту двух телекоммуникационных спутников: SGDC и KOREASAT-7.

Ранее премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил, что намерен в кратчайшие возможные сроки подписать соглашение о будущем взаимодействии с Французской Гвианой. В субботу в Гвиану отправилась межминистерская делегация, чтобы найти возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. По словам Казнева, делегация прибудет в департамент до конца недели.