На Украине разблокировали все отделения "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Все отделения "дочки" Сбербанка на Украине разблокированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.

Отмечается, что отделение в Днепре уже работает, а офисы в Киеве и Запорожье откроются завтра.

Украинские радикалы несколько недель блокировали работу центрального офиса "дочки" Сбербанка в Киеве, добиваясь прекращения работы банка на Украине. Подобные акции затронули офисы банка в разных городах страны.

Позднее радикалы заявили, что откроют доступ к отделениям, чтобы вкладчики забрали деньги, а затем начнут "еще более жесткую блокаду" всех офисов Сбербанка в стране. В Сбербанке, в свою очередь, выразили надежду, что украинские власти дадут банку возможность максимально быстро покинуть рынок страны.

В понедельник стало известно, что банк продаст 100% акций украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарный акционер консорциума — Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после согласия украинских и латвийских регуляторов.