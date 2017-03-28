Радикалы прекратили блокировать офис дочки "Сбербанка" в центре Киева

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Украинские радикалы прекратили акцию по блокированию офиса дочки российского "Сбербанка" в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

В данный момент возле офиса банка находится несколько молодых людей, которые сдирают наклейки с фасада здания. При этом разрушена стена из шлакоблоков, которыми был замурован центральный вход в здание. К входу банка подогнали КамАЗ, на который будут грузить разбитые шлакоблоки.

Палаток и других предметов, напоминающих об акции, возле банковского учреждения на данный момент уже нет.

Ранее украинские радикалы организовали акции у офисов Сбербанка в разных городах Украины, добиваясь прекращения его работы.

Власти Украина с 16 марта сроком на один год ввели санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. При этом пенсионный фонд Украины с 1 апреля прекращает выплату пенсий через отделения "дочек" российских госбанков, в отношении которых введены санкции.