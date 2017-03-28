Трамп отменил ряд мер регулирования в экономике

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник четыре закона и отменил три указа экс-президента Барака Обамы, эти меры направлены на сокращение регулирования в экономике, сообщил Белый дом.

Законы, подписанные Трампом, упраздняют ряд мер регулирования в министерствах обороны и образования, а также в НАСА. Отменен указ Обамы, который обязывал фирмы, работающие по контракту с федеральным правительством, информировать о нарушении законов о равноправии на рабочем месте.

"Всего один раз в истории президент подписывал закон, отменяющий федеральное регулирование!" — заявил Трамп журналистам на церемонии подписания. "Мы продолжим убирать меры регулирования, которые убивают рабочие места", — добавил Трамп.

Снижение регулирования в экономике было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.