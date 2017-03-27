ООН ждет от коалиции во главе с США расследования гибели жителей в Мосуле

ООН, 27 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. ООН ожидает от действующей в иракском Мосуле международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"(ИГ)* полного расследования гибели мирных жителей, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в понедельник.
На прошлой неделе международная коалиция во главе с США по борьбе с ИГ начала расследование сообщений о жертвах среди мирного населения при авиаударах 17 марта в районе западного Мосула. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщал, что жертвами авиаударов в районе аль-Джадида стали около 200 человек, многие из которых, предположительно, мирные жители.
* Террористическая организация, запрещенная в России.