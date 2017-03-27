ООН ждет от коалиции во главе с США расследования гибели жителей в Мосуле

ООН, 27 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. ООН ожидает от действующей в иракском Мосуле международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"(ИГ)* полного расследования гибели мирных жителей, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в понедельник.

"Мы надеемся, что все стороны, включая коалицию, предоставят должную информацию и полностью расследуют действия соответствующих сил", — сказал Хак журналистам.

На прошлой неделе международная коалиция во главе с США по борьбе с ИГ начала расследование сообщений о жертвах среди мирного населения при авиаударах 17 марта в районе западного Мосула. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщал, что жертвами авиаударов в районе аль-Джадида стали около 200 человек, многие из которых, предположительно, мирные жители.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник подчеркнул, что действия международной коалиции должны носить выверенный характер. По его словам, "если за несколько часов невозможно было убедиться, что ты наносишь удары по не тем целям, то мне очень странно видеть такое в действиях американских военных, которые все-таки обладают необходимым оборудованием".

* Террористическая организация, запрещенная в России.