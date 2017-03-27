ВЭБ подтвердил переговоры руководства банка с зятем Трампа

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости/Прайм. В рамках подготовки новой стратегии Внешэкономбанка его руководство неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов, в том числе главой Kushner Companies, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВЭБа.

Встречи проходили в формате презентации инвестиционных инструментов (road show).

"В ходе переговоров обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли", — рассказали в ВЭБе.

Ранее газета New York Times написала, что американские сенаторы, ведущие расследование о "российских связях" президента США, заинтересовались информацией СМИ, утверждающих, что его зять и близкий советник Кушнер в декабре прошлого года встречался с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

Кроме того, Кушнер и экс-советник президента нацбезопасности Майкл Флинн встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала подобные обвинения. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.