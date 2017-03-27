Порошенко обсудил с послами ЕС и G7 последствия блокады Донбасса

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, послы стран G7 и Евросоюза обсудили решение Киева о транспортной блокаде Донбасса и договорились принять совместные меры для минимизации ее негативных последствий, сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента.
"Послы выразили понимание вынужденности таких шагов украинской власти, учитывая противоправную экспроприацию украинской собственности и безответственные действия отдельных политических сил относительно самовольной и необдуманной так называемой блокады железнодорожных путей в Донбассе", — говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи Порошенко и послов.
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