Порошенко обсудил с послами ЕС и G7 последствия блокады Донбасса

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, послы стран G7 и Евросоюза обсудили решение Киева о транспортной блокаде Донбасса и договорились принять совместные меры для минимизации ее негативных последствий, сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента.

По данным пресс-службы, стороны обсудили решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о временном прекращении перемещения товаров через линию соприкосновения в Донбассе.

"Послы выразили понимание вынужденности таких шагов украинской власти, учитывая противоправную экспроприацию украинской собственности и безответственные действия отдельных политических сил относительно самовольной и необдуманной так называемой блокады железнодорожных путей в Донбассе", — говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи Порошенко и послов.

Стороны подчеркнули важность "недопущения ухудшения гуманитарной ситуации по обе стороны линии разграничения и договорились о принятии совместных мер для минимизации негативных последствий от ограничений", добавили в пресс-службе.