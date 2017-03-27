Радикалы готовят "полную блокаду" всех отделений Сбербанка на Украине

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Радикалы из украинской партии "Национальный корпус" откроют доступ к отделениям российских банков, чтобы вкладчики забрали деньги, а затем начнут "еще более жесткую блокаду" всех офисов Сбербанка в стране.

В партии призвали украинцев воспользоваться моментом и забрать из "дочек" российских банков свои вклады.

Радикалы также требуют от Нацбанка отозвать лицензии этих банков и национализировать их активы.

Отмечается, что "первый стратегический этап блокады" завершился успешно.

"Под давлением уличных протестов официально запрещено совершать любые внешние финансовые операции российских банков на Украине в пользу связанных с ними лиц, в частности выводить капитал в России", — говорится в заявлении на странице партии в соцсети "ВКонтакте".

В "Национальном корпусе" подчеркнули, что не собираются останавливаться на достигнутом. В партии анонсировали "подготовку следующего этапа банковской блокады", масштабы которой расширятся до "полного прекращения работы всех филиалов" Сбербанка на Украине.

Ранее радикалы начали акции у офисов Сбербанка в разных городах Украины, добиваясь прекращения его работы. Так, они перекрыли вход в отделение банка в Виннице, а также заложили бетонными блоками входы в здания офисов "дочки" Сбербанка в Киеве и Тернополе.

В Сбербанке, в свою очередь, надеются, что украинские власти дадут банку возможность максимально быстро покинуть рынок этой страны.