Радикалы готовят "полную блокаду" всех отделений Сбербанка на Украине

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Радикалы из украинской партии "Национальный корпус" откроют доступ к отделениям российских банков, чтобы вкладчики забрали деньги, а затем начнут "еще более жесткую блокаду" всех офисов Сбербанка в стране.
В партии призвали украинцев воспользоваться моментом и забрать из "дочек" российских банков свои вклады.
Радикалы также требуют от Нацбанка отозвать лицензии этих банков и национализировать их активы.
Отмечается, что "первый стратегический этап блокады" завершился успешно.
"Под давлением уличных протестов официально запрещено совершать любые внешние финансовые операции российских банков на Украине в пользу связанных с ними лиц, в частности выводить капитал в России", — говорится в заявлении на странице партии в соцсети "ВКонтакте".
В "Национальном корпусе" подчеркнули, что не собираются останавливаться на достигнутом. В партии анонсировали "подготовку следующего этапа банковской блокады", масштабы которой расширятся до "полного прекращения работы всех филиалов" Сбербанка на Украине.
В Сбербанке, в свою очередь, надеются, что украинские власти дадут банку возможность максимально быстро покинуть рынок этой страны.