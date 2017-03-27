Теплоснабжение Балаклеи восстановили после пожара на военном складе

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Город Балаклея в Харьковской области подключен к системе теплообеспечения после пожара и детонации боеприпасов на военном складе, сообщила в понедельник глава областной администрации Юлия Светличная на своей странице в Facebook.
"Балаклея подключена к системе теплообеспечения. Сейчас все шесть котельных города работают в обычном режиме. Началось подключение абонентов к системе газоснабжения. Газ подан уже для почти 30% абонентов, планируем завершить этот процесс до среды (за исключением аварийных домов)", – написала Светличная.
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