Теплоснабжение Балаклеи восстановили после пожара на военном складе

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Город Балаклея в Харьковской области подключен к системе теплообеспечения после пожара и детонации боеприпасов на военном складе, сообщила в понедельник глава областной администрации Юлия Светличная на своей странице в Facebook.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела — по статьям "диверсия" и "халатность".

"Балаклея подключена к системе теплообеспечения. Сейчас все шесть котельных города работают в обычном режиме. Началось подключение абонентов к системе газоснабжения. Газ подан уже для почти 30% абонентов, планируем завершить этот процесс до среды (за исключением аварийных домов)", – написала Светличная.

По состоянию на понедельник, люди частично вернулись домой. В районе ЧП происходят единичные взрывы периодичностью в несколько часов, работают саперы.

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