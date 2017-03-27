Глава Минобороны Британии упрекнул РФ в "самоуверенности и напористости"

ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости, Мария Табак. Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон считает, что поведение России становится все более "самоуверенным и напористым".

"Мы хотим, чтобы Россия сменила курс, выполняла минские договоренности, ограничила безрассудную военную активность и прекратила дезинформацию", — заявил Фэллон, выступая на международной конференции по безопасности в Лондоне.

По его словам, если Россия так поступит, то появится потенциал для улучшения отношений.

"А пока мы должны "сотрудничать, но остерегаться", как сказала премьер-министр", — заключил глава Минобороны.

Фэллон уже не первый раз критически высказывается в адрес России. Так, в феврале он заявил, что Москва пытается дестабилизировать Запад и добиться разобщения НАТО, а также обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции. Позднее он выразил недовольство контактами России с Ливией, заявив, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы" в эту страну.

В Кремле обвинения Фэллона назвали голословными, а Шойгу заявил, что в британском зоопарке вряд ли "вырос зверь, который может указывать медведю".