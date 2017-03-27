Посол Украины выразил протест МИД Киргизии из-за поездки депутата в Крым

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко выразил протест МИД республики в связи с посещением Крыма киргизским депутатом.

"Сегодня выразил дипломатический протест МИД Кыргызской республики в связи с несогласованной с Украиной поездкой в Крым депутата Жогорку Кенеша (парламента), представителя Социал-демократической партии Кыргызстана (Марата Аскеровича) Аманкулова", — написал посол в понедельник на своей странице в Facebook.

Он призвал уважать "суверенитет и территориальную целостность Украины", подчеркнув, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно украинскому законодательству.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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