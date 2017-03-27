В Конгрессе получил информацию о прослушке Трампа в Белом доме

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава комитета конгресса по разведке Девин Нунес получил информацию о прослушке предвыборной кампании Дональда Трампа в Белом доме, признал офис конгрессмена в понедельник.

"Нунес встретился со своим источником на территории Белого дома, чтобы быть ближе к безопасному месту, где он мог рассмотреть информацию от источника", — заявил представитель Нунеса Джек Ленджер, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. Представитель конгрессмена не уточнил, о каком источнике идет речь и проистекает ли информация из Белого дома.

На прошлой неделе Нунес сообщил со ссылкой на неназванные источники, что сотрудников Трампа прослушивали в ходе предвыборной кампании, как утверждал сам Трамп в Twitter. Однако, по словам Нунеса, речь шла о "законной" прослушке, на которую сотрудники Трампа попали лишь случайно. При этом председатель комитета заявлял, что обеспокоен тем, что имена сотрудников Трампа, которых "непреднамеренно" прослушивали, широко разошлись в разведывательном сообществе США.

Признание Нунеса в том, что он получил документы о прослушке на территории Белого дома, может усугубить партийную вражду в комитете по разведке, которая разгорелась на прошлой неделе. Оппозиционные демократы заявляют, что Нунес скомпрометировал себя тем, что обсуждал информацию с Белым домом раньше, чем со своими коллегами, и намекнули, что могут потребовать его отстранения от расследования "российских связей" Трампа. Наличие подобных связей опровергают как Москва, так и официальный Вашингтон.