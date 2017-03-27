Арсений Яценюк прокомментировал свой заочный арест в России

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Бывший премьер Украины Арсений Яценюк прокомментировал решение российского суда о его заочном аресте, назвав обвинения "бредом".

Ранее в понедельник суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в международный розыск.

"Посольство Украины в России получило копию уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края", — написал Яценюк на своей странице в Facebook, приводя копию решения суда.

Как сообщил бывший премьер, в РФ его обвиняют по трем статьям — "участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях", "ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление", "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

Яценюк заявил, что "правовой абсурд России, конечно, впечатляет", назвав обвинения "полным бредом". Экс-премьер также считает это решение попыткой дискредитации.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о ряде украинских деятелей, которые в РФ обвиняются в участии в преступлениях, совершенных в отношении военнослужащих российских Вооруженных сил и Внутренних войск МВД России в ходе контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в период 1994–1995 годов. По его словам, следствие установило, что в эти годы в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг" под руководством Александра Музычко против военнослужащих российских Вооруженных сил воевал и Яценюк.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров полагает, что у СК РФ есть доводы по поводу участия Яценюка в боевых действиях в Чечне в 90-е годы, но сам его не видел и воином не считает.