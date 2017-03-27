Швеция предложила сократить бюджет Евросоюза

СТОКГОЛЬМ, 27 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Швеция считает необходимым пересмотреть подход к формированию будущего бюджета ЕС в связи с Brexit и направлять средства в сферы таких общих для Евросоюза вопросов, как миграция и безопасность, говорится в опубликованном в понедельник сообщении для прессы правительства Швеции.

"Нам необходим в будущем эффективный и современный бюджет ЕС. Бюджет, средства которого идут на нужные вещи и в котором предусмотрены последствия в том случае, если не проявлена ответственность и не соблюдено решение ЕС", — сказал глава правительства Швеции Стефан Лёвен, слова которого цитируются в сообщении.

Правительство поясняет, что "с выходом из союза Великобритании исчезнет и большой плательщик в бюджет ЕС", что скажется как на самом бюджете, так и на переговорах по его формированию. Ныне действующий долгосрочный бюджет ЕС рассчитан на период с 2014 по 2020 годы, и предложения по финансам ЕС на период с 2021 года, согласно планам, должны быть представлены в конце этого года или начале 2018-го.

Швеция в этой связи предлагает пересмотреть сферы вложений ЕС, сократив, к примеру, финансирование структурных фондов и сельского хозяйства.

"Правительство Швеции хочет видеть современный бюджет с изменением приоритетов в пользу таких совместных действий, как безопасность, миграция, конкурентоспособность, наука и климатические программы. Это может быть достигнуто сокращением ассигнований на поддержку сельского хозяйства и структурных фондов", — говорится в предложениях правительства.

Шведское правительство также считает, что страны, "которые не берут на себя ответственность в миграционной политике, не должны в таком случае иметь доступ к фондам поддержки со стороны ЕС, как сегодня".

В будущем бюджете ЕС, считают в Стокгольме, должен быть заложен эффективный механизм контроля используемых денег. В Швеции также рассчитывают, что пересмотр будущего союзного бюджета позволит сократить и взносы самой Швеции.

"Важно, чтобы бюджет был сокращен после выхода британцев из союза. Неразумно, что мы, как и другие страны-члены ЕС, должны платить больше, напротив, нам следует сократить шведский взнос в ЕС", — сказала глава минфина Швеции Магдалена Андерссон, слова которой приводятся в сообщении для прессы.

Швеция, Нидерланды, Австрия и Германия считаются крупнейшими в ЕС нетто-донорами, то есть они платят ЕС больше, чем получают обратно в форме различных программ поддержки.