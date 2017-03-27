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В мире

Госсовет Италии разрешил строительство Трансадриатического газопровода

20:1127.03.2017
(обновлено: 20:12 27.03.2017)
4551013
Вид на Адриатическое море. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Уткин
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РИМ, 27 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Государственный совет Италии в понедельник дал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline — TAP), отклонив, таким образом, официальные возражения южноитальянской области Апулия, где в последние недели состоялись многочисленные манифестации протеста против этого амбициозного проекта.

Газопровод. Архивное фото
© Fotolia/ Iren Moroz
Работы по "Шах Дениз-2" завершены почти на 90%, заявили в Азербайджане
В сообщении об итогах заседания Госсовета указывается, что обращения властей города Мелендуньо и области Апулия, выражавших серьезные сомнения в соответствии проекта ТАР действующим нормам природоохранного законодательства, отклонены.

Своим решением Госсовет признал взвешенными выводы специальной комиссии, которая ранее проанализировала все вопросы, касающиеся охраны окружающей среды при строительстве ТАР, и утвердила выбор места в зоне приморского города Меледуньо, где газовая труба должна выйти на итальянскую землю.

Решение Госсовета, который курирует административно-юридические вопросы, связанные с охраной законности в области управления, позволяет не учитывать отрицательное мнение местных властей и фактически дает зеленый свет строительству ТАР, по которому в Италию должен прийти азербайджанский газ.

В минувший четверг близ недавно огороженной стройплощадки в Меледуньо прошла манифестация протеста против строительства газопровода, в которой приняли участие мэры 13 местных городов. Их поддержал известный левый политик, президент Апулии Микеле Эмилиано, который сейчас является одним из трех претендентов на вакантный пост лидера правящей Демократической партии, оставленный экс-премьером Маттео Ренци. Активисты общественного движения No Tap организуют на месте будущей стройки постоянные пикеты и вовсе не намерены прекращать там акции протеста.

Маршрут ТАР протяженностью 520 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. Разработчиками проекта являются швейцарская EGL, норвежская Statoil, немецкий E.ON Ruhrgas. ТАР должен стать частью так называемого "Южного газового коридора" (ЮГК), продолжив цепочку из Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийского газопровода (TANAP), проходящего по территории Турции. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 миллиардов.

На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского месторождения "Шах Дениз". По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект TANAP, 6 миллиардов на проект TAP, 23,8 миллиарда на вторую стадию разработки месторождения "Шах Дениз" и расширение Южно-Кавказского газопровода.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тётя Липа
Повезло итальянцам, что труба по дороге к ним не будет проходить через одно известнейшее хосударство.!!!
22:19
27.03.2017
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