Посол: Германия готова и дальше содействовать развитию Европейского союза

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Германия готова и дальше содействовать развитию Европейского союза — проекта равных государств, заявил РИА Новости посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич.

"Мы горды и счастливы, что посредством переплетения интересов мы на протяжении 60 лет обеспечиваем мир и благосостояние Европы. Мы уверены, что нам удастся дальше продолжать эту большую работу по объединению, потому что благодаря взаимосвязи по вопросам безопасности нам удалось достичь больше, чем благосостояние людей, а именно — мир в Европе. Поэтому мы в Германии в особенности готовы прилагать усилия по продолжению этого проекта равных государств", — заявил он в связи с 60-летием основания ЕС.

В свою очередь, посольство ЕС в России приурочило к празднованию годовщины торжественный концерт, прошедший в минувшие выходные в московском театре "Новая Опера". Выступая перед гостями вечера посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас заявил, что несмотря на все сложности Европа смотрит в будущее "с гордостью".

"За эти 60 лет мы создали пространство, объединяющее 28 государств и более 500 миллионов людей. Оно — символ не только мира, но и демократии, свободы и уважения разнообразию. В свой юбилей Европа смотрит с гордостью в будущее — с надеждой и уверенностью. Мы хорошо понимаем, какие серьезные вызовы нам предстоит преодолеть. Ответственность за будущие поколения лежит на нас", — сказал Ушацкас.

Он напомнил, что 60 лет назад шесть стран-основателей ЕС решили сделать все, чтобы "ужасы и страдания, испытанные Европой в двух разрушительных войнах никогда не повторялись вновь".

"Они приложили все свои силы, чтобы мечта о единой процветающей Европе, живущей в мире с собой и другими, стала реальностью. Они оставили в прошлом вражду, уходящую корнями вглубь веков, избрали путь добросердечных отношений. Бесспорно, это трудный путь, но он обеспечивает прочный мир. Европа достигла потрясающих результатов, наиболее впечатляющий из них — это длительный период согласия, процветания и стабильности в истории нашего континента", — сказал посол ЕС.

Главным событием вечера стало исполнение хором и симфоническим оркестром театра "Новая Опера" симфонии №9 Людвига ван Бетховена при участии голландского дирижера Артура Арнольда и солистов, представлявших страны-основательницы ЕС: Германию, Францию, Италию, Нидерланды.