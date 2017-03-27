Более 400 боевиков вернулись из Ирака и Сирии в Британию, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 27 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество боевиков, вернувшихся из Ирака и Сирии в Великобританию, на данный момент превышает 400 человек, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в спецслужбах.

"Власти все больше опасаются, что Великобритания может стать местом осуществления масштабных терактов с использованием огнестрельного оружия или взрывных устройств, подобных тем, которые недавно произошли во Франции и Бельгии, поскольку многие возвращающиеся боевики обладают всей необходимой подготовкой для использования оружия и сборки самодельных взрывных устройств", — отмечает телеканал.

Граждане более чем 80 стран активно пополняют ряды "Исламского государства"* в Сирии и Ираке, в том числе к боевикам примкнули порядка сотни британцев. Многие из них проникли в Сирию и Ирак через Турцию. Турция заявляет, что для эффективного задержания таких иностранцев ей нужна более полная и оперативная информация от западных спецслужб.

Вопрос радикализации британцев стал активно обсуждаться в Соединенном Королевстве после того, как в феврале 2015 года три лондонские школьницы через Турцию перебрались в Сирию к боевикам ИГ*. Несколько дней назад в Лондоне произошел теракт, унесший жизни четырех человек, что усилило общественное внимание к теме терроризма. Однако пока Скотланд-Ярд доказательств связи террориста Халида Масуда с какими-либо террористическими организациями не обнаружил.

*Террористическая организация, запрещенная в России.