В ДНР сообщили об усилении обстрела Ясиноватой силовиками

ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Обстрел окраин города Ясиноватая в самопровозглашенной ДНР усилился, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

Ранее в министерстве обороны и в администрации города Горловки сообщали, что силовики с 16.00 ведут обстрел окраин Ясиноватой. Как сообщил РИА Новости представитель минобороны ДНР, обстрел велся из минометов калибром 120 миллиметров.

"Обстрел не прекращался, в последнее время он усилился, падает что-то очень тяжелое, замечено возгорание на окраине города, но пока трудно сказать, что конкретно горит. Информации о потерпевших пока не поступало. Бой и обстрел продолжаются", — сообщил собеседник агентства.