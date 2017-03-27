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В мире

Властям Херсона предложили сменить название города

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2017 (472)
19:4227.03.2017
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Херсон. Архивное фото
© Flickr/ msweidel

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Городским властям Херсона предложили сменить название города на Тавр или Днепрослав, соответствующая электронная петиция зарегистрирована на сайте мэрии.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Натрускин
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На данный момент за петицию подали голоса всего два человека из 250 минимально необходимых для рассмотрения городскими властями.

Автор обращения отметил, что Херсон получил нынешнее название еще во времена правления Российской империей Екатериной II. По его мнению, "название города — это духовная и историческая составляющая для его жителей".

"Если для большинства носителей языка название необычное или имеет другие толкования — нужно обсуждать вопрос о новом названии", — заявил автор. Он отметил, что название Херсон по одной версии Екатерина II дала в честь греческого города Херсонеса в Крыму. По второй версии, название города происходит от немецких слов "Herz Ort" (сердце города), которые по-русски звучат как Херсон.

Флаг Украины, Киев. Архивное фото
© Flickr/ Serenity Ibsen
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"Предлагаю городскому совету Херсона принять решение "Об общественных слушаниях по переименованию города Херсон". Провести опрос жителей Херсона, по результатам обсуждения и опроса принять городским советом обращение к Верховной раде Украины", — говорится в электронной петиции.

При этом автор предложил два возможных варианта нового названия – Тавр или Днепрослав. Инициатор петиции не указывает, в честь чего предлагает так назвать город. В то же время таврами называли одно из племен, которое с шестого века до нашей эры по первый век нашей эры населяло Крым. Второе название, очевидно, предложено в честь реки Днепр, так как в районе Херсона находится устье этой реки.

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В мире
Комментарии
22 пользователя оставили 23 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
gensek52
Могу предложить название Днепрохер, или, например, Хертавр
19:54
27.03.2017
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Котяра Можайский
Чего там заслушивать? Просто убрать последние три буквы - и всех делов. И десоветизация, и европеизация в одном флаконе. Кратк - сестр тал.
А главное, кастрюльки напрягать не придётся, чтобы запомнить более длинное название.
20:05
27.03.2017
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