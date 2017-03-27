Наводнения в Перу затопили целый город

МЕХИКО, 27 мар — РИА Новости. Город Пиура на северо-западе Перу затоплен в результате наводнений, обрушившихся на южноамериканскую страну.

По сообщению канал Telesur, вышедшие из берегов воды реки Пиура затопили центральную часть населенного пункта и несколько других районов.

Губернатор региона Пиура Рейнальдо Хилбк сообщил об эвакуации 300 семей из опасных зон. "Сейчас мы продолжаем работу по эвакуации тех, кто хочет уехать", — сказал Хилбк.

По последним данным властей, число погибших в результате сильных наводнений в Перу возросло до 90 человек, еще 20 пропали без вести. Как заявил ранее министр обороны Перу Хорхе Ньето Монтесинос, всего стихия затронула около 863 тысяч человек, включая 347 раненых, нанесла ущерб почти 200 тысячам домов и других строений.

Президент Перу Педро Кучински сообщил о выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями. Власти называют эти наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.