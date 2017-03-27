Мать лондонского террориста заявила, что осуждает действия сына

ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости, Мария Табак. Мать лондонского террориста Халида Масуда Джанет Аджао заявила, что "потрясена, огорчена и ошеломлена" его действиями, и глубоко их осуждает.

"Я пролила много слез из-за людей, которых затронул этот кошмарный инцидент", — приводят британские СМИ ее слова.

"Я не оправдываю его (Масуда) действия", — подчеркнула Аджао.

В результате теракта, устроенного Масудом, четыре человека погибли, десятки получили ранения. Масуд направил машину в пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.