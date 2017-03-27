Белорусские суды наказывают участников протестов штрафами и арестами

МИНСК, 27 мар — РИА Новости, Нина Гурина. Суды Белоруссии назначают участникам протестных акций, которые прошли в стране в минувшие выходные, наказания в виде штрафов и административных арестов, сообщает в понедельник правозащитный центр "Весна".

"Отмечается большой диапазон вынесенных наказаний", — говорится в сообщении на сайте центра. В частности, самый большой штраф должен будет выплатить представитель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Денис Садовский — почти тысяча долларов, а самый большой срок ареста будет отбывать активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Леонид Кулаков — 25 суток.

В Минске правозащитникам известно о более 90 осужденных к штрафам и арестам за участие в несанкционированных акциях в минувшие выходные. По их информации, суды идут и в регионах: Бобруйске, Борисове, Витебске, Полоцке, Гомеле, Могилеве, Барановичах и Бресте.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, оператору польского телеканала "Белсат", вещающего на Белоруссию, Александру Борозенко, задержанному 25 марта, суд назначил наказание в виде ареста на 15 суток, редактору сайта InformNapalm Денису Ивашину, также задержанному 25 марта, — 5 суток, блогеру Роману Протасевичу, задержанному 26 марта, — 10 суток. В Витебске трех местных журналистов суд наказал арестом на 10-15 суток

В минувшую субботу в Минске и ряде областных городов Белоруссии прошла акция оппозиции "День воли". В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов". Оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города.

По данным правозащитников, 700 человек задержаны. Некоторых отпустили без составления протоколов, в отношении других завели дела об административном правонарушении. Акции протеста прошли и в воскресенье, они тоже сопровождались задержаниями.