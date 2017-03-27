Белорусские суды наказывают участников протестов штрафами и арестами

МИНСК, 27 мар — РИА Новости, Нина Гурина. Суды Белоруссии назначают участникам протестных акций, которые прошли в стране в минувшие выходные, наказания в виде штрафов и административных арестов, сообщает в понедельник правозащитный центр "Весна".
В Минске правозащитникам известно о более 90 осужденных к штрафам и арестам за участие в несанкционированных акциях в минувшие выходные. По их информации, суды идут и в регионах: Бобруйске, Борисове, Витебске, Полоцке, Гомеле, Могилеве, Барановичах и Бресте.
В минувшую субботу в Минске и ряде областных городов Белоруссии прошла акция оппозиции "День воли". В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов". Оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города.
По данным правозащитников, 700 человек задержаны. Некоторых отпустили без составления протоколов, в отношении других завели дела об административном правонарушении. Акции протеста прошли и в воскресенье, они тоже сопровождались задержаниями.