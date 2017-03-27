Нетаньяху назвал нового посла США своим другом

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар – РИА Новости. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал недавно назначенного американского посла в еврейском государстве Дэвида Фридмана "своим другом" и заявил, что будет рад его приветствовать в Иерусалиме.

Фридман, который еще не прибыл на место новой работы, идеологически близок к возглавляемому Нетаньяху правому лагерю. Он имеет репутацию защитника поселенческой деятельности Израиля на оккупированных палестинских территориях и сторонника переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

"Пользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить моего друга Дэвида Фридмана и его жену Тэмми. Дэвид, жду возможности тепло поприветствовать вас в Израиле и, особенно, в Иерусалиме", — сказал Нетаньяху в видеообращении к участникам съезда американского произраильского лобби AIPAC.

Президент США Дональд Трамп на этапе предвыборной кампании называл Иерусалим "вечной столицей еврейского народа" и обещал в случае избрания разместить там посольство. После его вступления в должность представители Белого дома заговорили о том, что вопрос находится на стадии проработки, не уточняя сроков переезда и не давая гарантий того, что он состоится.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, занятые в ходе войны 1967 года и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими по меньшей мере на часть Иерусалима. Из-за неурегулированности вопроса все зарубежные посольства, включая американское, расположены в Тель-Авиве.