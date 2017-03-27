СМИ назвали возможного сообщника убийцы Вороненкова

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова приехал на место преступления не один — с ним был его бывший сослуживец Ярослав Левенец, написала в Facebook журналистка украинского телеканала СТБ Алена Лунькова.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Раненые охранник и киллер - первые минуты после убийства Вороненкова в Киеве

"Киллер Вороненкова приехал в Киев не один. С ним был еще один "экс-донбассовец". И дальше очень интересно. Ярослав Левенец, позывной "Хантер". С 2012 был в розыске за экономические преступления, но сам себя называл политзаключенным режима Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович — ред.)", — заявила журналистка.

Она привела биографию предполагаемого сообщника с сайта "Правого сектора" (экстремистское движение, запрещено в России).

"После выхода из СИЗО в 2014 году Хантер идет воевать к Семенченко (ныне депутат Рады Семен Семенченко, воевал в Донбассе — ред.) в (нацбатальон) "Донбасс". Но в прошлом году его опять вызывают в суд. Мера пресечения — домашний арест с браслетом. Семенченко снова за него заступился. Сейчас на сайте комитета освобождения политзаключенных он числится бойцом "Правого сектора", — написала Лунькова.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который скончался в больнице.

Позднее стало известно, что киллер Павел Паршов год отслужил в Нацгвардии Украины