Представитель генсека ООН опроверг информацию об отставке де Мистуры

ООН, 27 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. В ООН опровергают информацию об уходе спецпосланника по Сирии Стаффана Де Мистуры со своего поста, об этом РИА Новости сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Он не уходит в отставку. Он продолжает работать, генеральный секретарь ООН его полностью поддерживает", — сказал Хак.

Ранее в арабских СМИ появилась информация о том, что Стаффан Де Мистура намерен покинуть свой пост по семейным причинам.

Полномочия де Мистуры истекают 31 марта. Тогда же, по данным РИА Новости, закончится начавшийся в Женеве накануне пятый раунд переговоров по Сирии. До сих пор неизвестно, продлит ли генсек ООН мандат де Мистуре или нет.