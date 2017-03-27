Украинские силовики более часа обстреливают пригород Ясиноватой

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (423)

ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские силовики более часа ведут обстрел подконтрольного ополченцам поселка Спартак в пригороде Ясиноватой, сообщили РИА Новости в понедельник в администрации города.

"Обстрел начался около 16.00. Произошло возгорание дома по улице Мира в поселке Спартак. На данный момент обстрел продолжается", — сказали в мэрии.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Как сообщил РИА Новости представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, обстрел ведется из минометов калибром 120 миллиметров.